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Еще одну площадку для сдачи норм ГТО установили в Оренбуржье

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В Илекском районе Оренбургской области установили еще одну площадку для подготовки и сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Спортзал под открытым небом появился на территории стадиона «Победа» в селе Илек. Заниматься на нем смогут все желающие, пишет 56orb.ru.

По словам директора отдела по физкультуре и спорту районной администрации Алексея Рыкова, спортплощадка включат комплекс уличных тренажеров, направленных на развитие всех групп мышц, воркаут-зону с рукоходом, турниками и брусьями, а также спецоборудование для выполнения упражнений ГТО.

Средства на площадку выделили из регионального бюджета. Всего в этом году на территории Оренбуржья планируется установить 13 площадок ГТО.

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