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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

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В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Постановление главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой было опубликовано во вторник, 9 ноября.

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Так, обязательной вакцинации, помимо пожилых людей, подлежат лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы — диабетом, ожирением.

Документ вносит изменения в постановление главного санитарного врача от 12 октября 2021 года. По нему работодатели должны обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 80% сотрудников ряда сфер. Новое постановление расширяет список тех, кто должен пройти вакцинацию, пишет «Газета.Ru». В этот перечень включены, помимо прочего, работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.

Указанные лица должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом — в срок до 15 января 2022 года.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги нерабочих дней в стране. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Министр здравоохранения также отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в российские регионы поставлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, меры по борьбе с инфекцией в стране усилены.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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