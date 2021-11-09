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Ремонт фасада здания аэропорта начался в Курске

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В Курске приступили к ремонту фасада здания аэропорта действующего аэровокзального комплекса имени Гуревича, сообщили в обладминистрации.

Подрядчик должен до марта 2022 года обновить более 1 тыс. кв. м стен аэровокзала. В список работ входит: устройство навесного вентилируемого фасада, замена окон и витражей, реконструкция навеса главного входа, замена на световые вывески на кровле здания и обновление фасадного освещения, передает ИА «Абирег». Аэровокзальный комплекс будет работать в обычном режиме. По итогам электронного аукциона победителем тендера стала воронежская организация ООО «Строительные системы», с которой заключен контракт на 60,5 млн рублей.

Напомним, первый пассажирский рейс на Ан-24 по маршруту Якутск–Олекминск–Якутск состоялся 23 октября. В конце сентября работники завершили обустройство взлетно-посадочной полосы, строительство рулежной дорожки и перрона. Ранее работы на объекте задерживались из-за проблем с финансированием и доставкой стройматериалов. Аэропорт Олекминска входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

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