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В Смоленской области не будут продлевать нерабочие дни после 10 ноября

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Нерабочие дни в Смоленской области не будут продлевать после 10 ноября в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор региона Алексей Островский сообщил во вторник, 9 ноября.

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«В ходе совещания глава региона озвучил решение о нецелесообразности продления нерабочих дней на территории Смоленской области», — говорится в сообщении на сайте областной администрации.

При этом глава региона подчеркнул, что ограничения в области могут быть возвращены и усилены, передает RT.

«Уровень ограничений целиком и полностью будет зависеть от эпидемиологической обстановки, которая определяется в первую очередь тем, насколько четко смоляне соблюдают положения указа», — отметил Островский.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

С 8 ноября ряд регионов продлили действие ограничений. К примеру, в Ленинградской области продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, о чем местные власти сообщили накануне.

Период нерабочих дней продлили и власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской, Челябинской областей и некоторые другие регионы. Кроме того, во многих регионах России была введена система QR-кодов о вакцинации.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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