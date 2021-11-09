Уволенные из Театра Ермоловой артисты будут добиваться восстановления через суд

Несколько артистов, которые были сокращены в Театре Ермоловой, будут добиваться восстановления на работе через суд. Об этом 9 ноября «РИА Новости» рассказала одна из уволенных актрис, Алена Бурханова.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — заявила Бурханова.

Она отмечает, что некоторые сотрудники ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.

Администрация театра не дает пояснений по этому поводу.

«Никаких комментариев не будет», — сказала журналистам агентства пресс-атташе культурного учреждения.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

23 августа актеры заявили, что хотят проведения проверок в организации. При этом директор театра Сергей Кузоятов в тот же день сообщил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, отметил он. По словам Кузоятова, увольнения касались лишь тех актеров, которые «на протяжении долгих лет не выходили на сцену» или «вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад».

В Кремле же заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.

25 августа артисты обратились к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой за помощью. По их словам, нельзя назвать «кадровыми изменениями» сокращение штата и увольнение около 20 артистов.