Потерпевшие по делу о сгоревшем SSJ-100 подали иск к производителю шасси

В ходе процесса в Химкинском городском суде по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево в 2019 году были поданы иски против французской фирмы, выпускающей шасси. Об этом 9 ноября рассказал РЕН ТВ представитель одной из потерпевших Игорь Трунов.

«Мы делаем акцент на том, что летчик невиновен, а причиной является техническая неисправность. Иски поданы на французскую фирму, выпускающую шасси», — сказал он.

По словам адвоката, стороной защиты было получено экспертное заключение технической экспертизы. По выводам специалистов, авиакатастрофа произошла по причине некачественного изготовления и проектирования шасси. Как отмечается, это третья катастрофа с SSJ, по второму происшествию также было заключение авиационного комитета о том, что французская корпорация некачественно изготовила и спроектировала шасси.

По мнению Трунова, те, кто сейчас летает на Superjet, рискуют жизнью, поскольку проектирование шасси так и не было переделано.

Пилот Денис Евдокимов находится под подпиской о невыезде, он отстранен от полетов. Свою вину в трагедии мужчина не признал.

Как заявил Трунов, никто из потерпевших не выразил к Евдокимову претензий и не заявил исковых требований.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в аэропорт из-за технических неполадок.

Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 подали иски в Парижский суд против семи зарубежных компаний, которые производили комплектующие для лайнера, а также против эксплуатанта воздушного судна.