Движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график после проверки поезда

Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена снова курсируют по графику после сбоя в движении составов. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает пресс-служба дептранса Москвы.

Ранее в этот день на центральном участке зеленой ветки движение составов временно приостановили от «Театральной» до станции «Белорусская» в связи с проверкой одного из поездов. Движение поездов на зеленой ветке отсутствовало почти 40 минут, пишет РИАМО.

Очевидцы сообщали об толпах пассажиров, которые образовались на центральных станциях зеленой линии.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в администрации президента не ведется обсуждений об усилении ограничений по коронавирусу, в частности о введении QR-кодов на транспорте, все меры принимает оперативный штаб, передает RT.