Входящая в «Росатом» Uranium One продаст свою американскую «дочку»

Входящая в «Росатом» международная уранодобывающая компания Uranium One продаст все акции своей дочерней компании Uranium One Americas, Inc. американской компании Uranium Energy Corp. Соответствующее соглашение заявление сторонами было заключено сделано 9 ноября.

Отмечается, что активы компании находятся в Вайоминге (штат США), включают в себя семь урановых проектов в бассейне реки Пауэр-Ривер и пять — в бассейне Большого водораздела (Great Divide Basin). Сумма сделки составила $112 млн в денежном эквиваленте и $19 млн в виде облигационных займов.

Продажа проводится в рамках стратегии Uranium One, направленной на увеличение экономической эффективности. Эксперты отмечают, что момент продажи максимально благоприятен для российской стороны — на подъеме рынка, при объявлении курса на возрождение национальной атомной энергетики и в условиях, когда владение «Росатома» американскими активами перестало играть роль в лоббировании продаж урановых продуктов. Сделка также выгодна «Росатому» с экономической точки зрения — эти месторождения были мало перспективны, операционная деятельность убыточна. «Росатом» также выигрывает по сравнению с начальной стоимостью активов.

«Росатом» занимает позицию одного из крупнейших поставщиков продукции ядерно-топливного цикла в США. Прежде всего речь идет об услугах по обогащению урана, это наиболее высокотехнологичный сегмент рынка.

Uranium One — международная группа компаний, входит в контур управления группы компаний TENEX Госкорпорации «Росатом». Компания является одним из крупнейших в мире уранодобывающих холдингов с диверсифицированным портфелем активов и развивает проекты в Казахстане, Танзании и Намибии.

Uranium Energy Corp. владеет активами в Техасе, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико и Парагвае.