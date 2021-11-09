Кличко назвал работу на посту президента колоссальным вызовом и каторгой

Мэр Киева Виталий Кличко 9 ноября прокомментировал перспективы своего участия в президентских выборах на Украине в 2024 году.

Политик заявил, что работа на посту главы государства — это «колоссальный вызов и каторга», а не привилегия, как думают многие.

«…Сказать, что я очень желаю президентом стать — это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так, чтобы желание «я вот хочу стать», для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую интересную вещь: «Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире? Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе? Мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена». Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла», — сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Также мэр Киева считает, что после вопросов о выборах у него снова могут начаться обыски.

18 мая стало известно, что вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

17 мая Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его. Он рассказал, что правоохранители проводят обыски в ряде предприятий ЖКХ Киева, чтобы облить его грязью.

Ранее, 13 мая, Кличко назвал обыски у столичных чиновников и на городских предприятиях давлением на него. Тогда сообщалось, что правоохранители провели обыски в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в Киевском институте земельных отношений, а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики мэрии. По словам мэра Киева, были проведены обыски в доме главы исполнительного комитета партии «Удар» Артура Палатного.