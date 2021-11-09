В «Опоре России» допустили точечный дефицит сырья в КНР из-за энергокризиса

Предприятиям КНР будет сложно работать в текущих условиях, выполняя прежние объемы, если ситуация с электроэнергией с стране в скором времени не изменится. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, из-за сложившейся ситуации в Китае возможен точечный дефицит различного сырья.

«Сейчас электроэнергия направляется потребителям и предприятиям, которые производят продукцию с высокой себестоимостью, также власти КНР обратились к России с предложением увеличить объемы поставок электроэнергии из нашей страны для того, чтобы покрыть нехватку», — рассказал Сигал.

Он отметил, что в первую очередь Китаю необходимо преодолеть дефицит угля, который используется для производства электроэнергии.

«В прошлые годы Китай планировал перейти на экологически чистые технологии производства энергии, поэтому сократил объемы производства топлива на угольных шахтах, сейчас быстро нарастить показатели не представляется возможным», — заключил представитель «Опоры России».

Ранее в этот день газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в розничной торговле заявила, что энергокризис в Китае вынуждает многие заводы и фабрики в стране приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства, что грозит перебоями с поставками товаров из КНР и ростом цен на них.

Отмечалось, что перебои с электроэнергией наблюдаются примерно в 20 китайских провинциях, в 16 введено нормирование потребления электричества.

Еще в сентябре СМИ сообщали, что в Китае начались перебои в работе заводов. Например, в провинции Ляонин после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих госпитализировали с отравлением углекислым газом. Подчеркивалось, что перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн граждан.

30 сентября Центральное телевидение Китая сообщило, что Россия планировала с 1 октября нарастить поставки электроэнергии по ЛЭП Амурская–Хэйхэ в три раза — с 5 до 16 часов в сутки.

За день до этого Пекин попросил российский энергетический холдинг «Интер РАО» увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с дефицитом. С 1 ноября компания рассказала, что нарастила объем поставок электроэнергии из России в Китай почти вдвое.