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Захарова прокомментировала обвинения США в слабой борьбе с изменением климата

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Бездоказательные обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с негативными последствиями изменения климата вызывают недоумение. Об этом во вторник, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что в ходе 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго американские политики, среди которых также бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама, критикуют Россию за недостаточность усилий по борьбе с последствиями климатических изменений.

«Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение», — заявила Захарова, ее слова приводит МИД.

По ее словам, для России изменение климата — серьезный вызов на национальном уровне, в частности, потому что потепление в стране идет быстрее, чем в среднем в мире.

Вместе с тем, заявила представитель МИДа, в отличие от американской позиция РФ по вопросам изменения климата была и остается последовательной и не зависит от политической конъюнктуры.

Захарова подчеркнула, что руководство России установило ориентир — достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года. Захарова отметила, что страна является одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации: за последние 20 лет углеродная интенсивность российской экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, что больше показателей других стран.

8 ноября Обама обвинил Китай и Россию в недостаточных мерах в борьбе с глобальным потеплением. По его мнению, главы государств не хотят принимать срочных и решительных мер, которые необходимы для сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения экологии на планете.

Ранее, 2 ноября, президент России Владимир Путин рассказал, что страна в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Он отметил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира и страна принимает энергичные меры по их защите.

31 октября в своем видеообращении к участникам саммита «группы двадцати» глава государства отметил, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. По его словам, необходимо наращивать их поглощение. Кроме того, российский лидер напомнил, что РФ входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Так, доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

31 октября американский лидер Джо Байден заявил, что разочарован фактическим отсутствием лидеров России и Китая на встрече «группы двадцати». Он также упрекнул Россию, Китай и Саудовскую Аравию в якобы нежелании бороться с изменениями климата.

Конференция ООН по изменению климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. По ее итогам должен быть принят ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

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