Пушков напомнил Украине о незаинтересованности ЕС в ее проблемах

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что интересы Украины не приоритетны для Европы, поэтому «посоветовал» Киеву и дальше полагаться на Евросоюз.

Таким образом он прокомментировал данные компании «Оператор ГТС Украины» о том, что в период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа в страну из государств ЕС оказались в шесть раз меньше, чем за тот же период 2020-го.

«Можно пожелать Киеву и дальше полагаться во всем на Европу и на «евроассоциацию». На Украине, видимо, никогда не осознают, что интересы Украины не приоритетны для Европы, особенно в трудные времена. Кишинев тоже полагался на Европу, надеясь, что она оплатит разницу между старой и новой ценой на российский газ. Но натолкнулась на твердое «нет»,— написал Пушков в своем Telegram-канале 9 ноября.

Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки. Вместе с тем, по его словам, это меньше забронированных и оплачиваемых 109 млн куб. м в сутки.

6 ноября стало известно, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 млн куб. м.

2 ноября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что страна при текущих ценах на энергоресурсы не сможет пережить еще один отопительный сезон.

13 октября президент России Владимир Путин сказал, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, поскольку местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. По его словам, изношенность ГТС Украины составляет 80–85%.