Уролог назвал опасные симптомы у перенесших COVID-19 мужчин

COVID-19 оказывает негативное влияние на мужскую потенцию и приводит к обострению хронических заболеваний половой сферы, поэтому важно вовремя обратить внимание на ряд симптомов. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил врач-уролог «Клиники инновационных технологий» (КИТ) Евгений Гершанов.

«Тревогу необходимо бить в случаях, если в период коронавирусной инфекции или в ближайшее время после выздоровления пациент заметил увеличение в размерах яичка или его участка, снижение сексуальной активности, появление апатии и снижение жизненного тонуса, длительные проблемы с зачатием у партнерши», — рассказал врач «Газете.RU».

Гершанов отметил, что в таких случаях необходимо обратиться к урологу-андрологу, который назначит УЗИ и сделает нужные исследования.

«Коронавирус оказывает разрушительное воздействие на половую систему мужчины. Во время болезни повышается уровень лютеинизирующего гормона и снижается уровень общего тестостерона, нарушается гормональная активность гипофиза, что приводит к снижению потенции. Тяжелая форма воспаления с высокой температурой снижает активность сперматозоидов и способность к зачатию», — пояснил врач.

По его словам, коронавирус также может стать причиной обострения хронических заболеваний половой сферы. При этом он отметил, что всё это успешно поддается терапии, если обратиться при первых тревожных симптомах к врачу.

7 июля итальянские ученые назвали фактор, влияющий на смертность мужчин от COVID-19. Так, исследование, проведенное в 2020 году, показало, чем ниже уровень тестостерона, тем выше вероятность того, что мужчина будет подключен к аппарату ИВЛ и останется в больнице на длительный период времени в случае заражения COVID-19.