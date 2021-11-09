Новый директор МХАТ им. Горького вернет снятые Бояковым спектакли

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман собирается вернуть в театр спектакли, снятые бывшим худруком Эдуардом Бояковым, и закрыть проекты, созданные при помощи Попечительского совета. Об этом 9 ноября он рассказал «Известиям» после сбора труппы.

Кехман сообщил, что пересмотрит репертуарную политику и оценит, что можно вернуть на сцену из афиши времен руководства МХАТ Татьяной Дорониной. Директор выяснил у представителей дирекции, сохранились ли декорации, и узнав, что они целы, заверил, что старые спектакли будут играться.

Вместе с тем он был более категоричен в отношении постановок, созданных в эпоху Боякова при финансовой поддержке Попечительского совета МХАТ им. Горького.

«Я уважаю решение, принятое попечительским советом МХАТ. Мы действительно полностью расходимся в понимании и государственности, и что такое театр. Потому что, практически все проекты, которые были сделаны попечительским советом, мне придется закрыть, к сожалению. Потому что они все убыточные. Все, что касается «Лавра», это тоже вопрос, на который у меня нет пока ответа. Потому что отчисления только двум людям — 800 тыс. рублей. Что это за фигуры? И еще. Кто-то продает наши билеты на спектакль и берет за это 20%. С этим нагромождением мне придется разобраться»,— сказал Кехман.

Между тем в Совете попечителей сообщили «Известиям», что благодаря средствам попечителей театр выпустил такие спектакли как: «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио». Так, к примеру, в спектакль «Лавр» было вложено 33 млн рублей, в спектакль «Нюрнбергский вальс» — 15 млн руб., в спектакли «Розовое платье», «Пинокиио», «Женщины Есенина» , «Сумбур и музыка» — порядка 30 млн руб.

Ранее во вторник стало известно, что в свой 60-летний юбилей из труппы МХАТ им. Горького уволился ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев. Сообщение артиста зачитал гендиректор театра.

8 ноября председатель Совета попечителей театра, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин рассказала «Известиям», что совет прекращает свои отношения с МХАТом. Это заявление стало реакцией на интервью директора театра о спонсорах МХАТ, пришедших с бывшим художественным руководителем театра Бояковым.

6 ноября Кехман заявил в беседе с «Известиями», что Доронину предали. Он также отметил, что сам не являлся источником этого конфликта, однако подчеркнул, что необходимо разрешить разногласия.

По словам Кехмана, одной из главных задач, стоящих перед ним, является необходимость «успокоить коллектив и привести его к творческой работе». Он также рассказал, что стремится сохранить атмосферу, которая была при Дорониной.

В 2018 году Эдуард Бояков сменил Доронину на посту худрука и возглавил МХАТ. Весной 2019 года начался его конфликт с труппой. Тогда актеры записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука. Как рассказали сотрудники театра, за первый год на своем посту Бояков «уволил или вынудил уволиться» больше 80 человек.

1 ноября 2021 года Бояков заявил о решении покинуть МХАТ. Он написал заявление об уходе по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт.

Резонанс вокруг театра также вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.