Прямой эфир
Мир
В Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией
Спорт
Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за допинг до 2025 года
Общество
Минобрнауки сообщило о праве вузов вводить QR-коды для студентов
Мир
В МИД Венесуэлы выразили заинтересованность в визите Мадуро в Россию
Общество
Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Общество
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Мир
В Австрии назвали отправку мигрантов к границе Белоруссии нарушением прав человека
Общество
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
Общество
Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Авто
Доля автомобилей с автоматом на российском рынке достигла 66%

Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с Зеленским

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью сайту «Гордон» посетовал, что неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским по рабочим вопросам, однако ему это до сих пор не удалось.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

«Я не хочу попасть (на прием к Зеленскому из личного желания — Ред.). Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения — подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи», — сказал Кличко.

Градоначальник отметил, что «один, два, три раза попробовал» добиться приема, «но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду».

Ранее, 3 сентября, в Сети заметили, что Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете в США произнес фразу, подобную известному высказыванию Кличко: «Не потому что всё возможно, а потому что возможно не только лишь всё», сказал тогда украинский лидер.

Слова Зеленского напомнили пользователям интернета заявление мэра Киева. В 2013 году эфире телеканала «Интер» Кличко сказал, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Фраза стала широко известной среди русскоязычных пользователей.

Ранее, 21 мая, Кличко заявил, что не находится в конфликте с президентом Украины, однако в их отношениях порой возникают обострения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021