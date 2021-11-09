Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью сайту «Гордон» посетовал, что неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским по рабочим вопросам, однако ему это до сих пор не удалось.

«Я не хочу попасть (на прием к Зеленскому из личного желания — Ред.). Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения — подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи», — сказал Кличко.

Градоначальник отметил, что «один, два, три раза попробовал» добиться приема, «но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду».

Ранее, 3 сентября, в Сети заметили, что Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете в США произнес фразу, подобную известному высказыванию Кличко: «Не потому что всё возможно, а потому что возможно не только лишь всё», сказал тогда украинский лидер.

Слова Зеленского напомнили пользователям интернета заявление мэра Киева. В 2013 году эфире телеканала «Интер» Кличко сказал, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Фраза стала широко известной среди русскоязычных пользователей.

Ранее, 21 мая, Кличко заявил, что не находится в конфликте с президентом Украины, однако в их отношениях порой возникают обострения.