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Капремонт школы № 3 в Оренбурге завершат до конца ноября

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В Оренбурге завершается капитальный ремонт школы № 3, которая располагается в здании, являющемся объектом культурного наследия. Об этом сообщает управление образования городской администрации.

По данным ведомства, подрядчик уже завершил работы в классных комнатах. Сейчас строители доделывают коридоры, холл и спортзал. Открыть школу планируется во второй половине ноября.

Здание образовательного учреждения на улице Советской признали аварийным в сентябре 2019 года. В восстановлении нуждались перекрытия на чердаке, кровля, фасад и кирпичная кладка подвала, отмечает РИА «Оренбуржье».

Капремонт стартовал в апреле 2021-го. На эти цели из горбюджета выделили 23,79 млн рублей. Позже власти приняли решение о дополнительных работах, в связи с чем смета увеличилась на 10 млн рублей, а открытие отложили. Учебный год учащиеся начали на базе школы № 24 и физико-математического лицея.

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