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Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

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Сейм Литвы объявил чрезвычайное положение на границе с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. Об этом 9 ноября сообщается в опубликованном пресс-релизе законодательного органа.

«Учитывая чрезвычайную ситуацию в государстве из-за массового притока иностранцев и недавних преступных действий и гибридных нападений на Республику Польша со стороны белорусского режима, сейм принял решение о введении чрезвычайного положения на один месяц с 10 ноября»,— говорится в сообщении.

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За постановление проголосовали 122 члена сейма, против — 1.

Чрезвычайное положение будет введено вдоль всего участка белорусско-литовской границы и в 5 км от нее, а также на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, некоторые ограничения будут распространяться на мигрантов, которые незаконно пересекли границу, в то время как другие — на жителей Литвы.

Вместе с тем председатель сейма подчеркнула, что Литва по-прежнему признает необходимость оставаться гуманными, соблюдать международные обязательства и заботиться о тех иностранцах, которые уже находятся в стране.

Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. Он также выразил мнение, что десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы.

В этот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что Литва начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением мигрантов. Начальник Службы охраны госграницы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас заявил, что информация о колоннах мигрантов появилась еще в выходные, и тогда сразу началась подготовка к разным сценариям развития событий.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.

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