В Общественной палате 10 ноября должно пройти обсуждение мер законодательного регулирования деятельности онлайн-кинотеатров. А накануне в новостях широко обсуждалась утечка информации с заседания Общественного совета при Роскомнадзоре, на котором прозвучали идеи по введению новых ограничений для онлайн-контента. Что же предлагается? Насколько необходимы эти правила и каковы могут быть последствия их введения в юридическую практику?

Если вкратце, Роскомнадзор планирует ужесточить формулировку запрета на «пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», убрав из нее «несовершеннолетних» и добавив «сексуальные девиации». Содержащий все это контент предлагается уже не маркировать категорией 18+, а сразу вносить в реестр запрещенной к распространению информации. Соответственно, страницы с фильмами и сериалами, попадающими под это определение, будут блокироваться провайдерами.

Проблема в том, что, как это часто бывает в законодательных инициативах, формулировки здесь предельно размыты и юридически не закреплены. Нет смысла шутить по поводу их гибкости — тут вообще не до шуток. К примеру, в советской юридической практике 1920-х девиацей считался оральный секс. Значит ли, что завтра сторонниками этой точки зрения будет запрещен фильм «Верность», получивший, на секундочку, специальный диплом жюри на «Кинотавре», главном фестивале российского кино?

Суровая реальность такова, что любые ограничения такого рода на практике ведут к произвольному применению закона. Что, конечно, затрудняет бизнес дистрибуторов контента. Возьмем, к примеру закон о прокатных удостоверениях. В принципе в нем нет ничего специфически российского — «прокатки» существуют или существовали в многих странах, например, номер прокатного удостоверения вы можете видеть на открывающих титрах британских или французских фильмов второй половины прошлого века. Практика внесения купюр в нежелательный контент была распространена в той же Британии еще в 1980-х (например, фактическому цензурированию подвергались жесткие хорроры, выходившие на VHS).

Нужна ли вообще модерация (и ограничение) визуального контента? Вопрос риторический — независимо от наших соображений о свободе распространения информации или недопустимости цензуры (в том числе прописанной в Конституции), она происходит — просто по законам сегодняшнего рынка.

Секс ведь тоже относится к потенциально травматичному контенту. Давайте вспомним, как на протяжении десятилетий менялся HBO. Когда-то сериалы этого канала рекламировались слоганом «Это не порно, это HBО». Но еще в середине «Игры престолов» продюсеры резко сократили количество «обнаженки», чтобы не отпугивать от хитового сериала женскую аудиторию, и с тех пор не выпустили ничего, подобного «Риму».

Другой пример из европейского кино: циклопическая пляжная мелодрама Абделатифа Кешиша, разделенный на два фильма «Мектуб, любовь моя», стала токсичным активом не только из-за секс-скандала на съемках, но и из-за переизбытка сексуального контента на экране.

А вот пример из нашей практики: румынский фильм Раду Жуде «Безумное кино для взрослых», взявший золото на Берлинале, идет на российском стриминге в версии, отличной от той, что победила в Берлине: вместо внезапных, шокирующих первых минут с кадрами любительского порно — черный экран с исходным саундтреком.

То же и с матом в сериалах: еще одной мишенью Роскомнадзора: вообще-то, по умолчанию на стримингах всегда включается «запиканная» версия. А чтобы услышать обсценную лексику, нужно постараться найти кнопку смены звуковой дорожки и нажать ее.

То же с ЛГБТ-контентом: вот, например, громкий и смелый сериал «Чики». В его первых сериях была заявлена горячая тема гендерной дисфории: несовершеннолетний сын героини Ирины Горбачевой поначалу постоянно переодевался в женскую одежду. Но уже к середине сезона мальчик успешно прошел нормализацию, завел подружку и стал с ней целоваться. Шоуранер решил, что широкая аудитория явно не готова к «пропаганде» — и слил опасную тему, при этом ловко сыграв на ней.

К чему вообще приведет дополнительная регуляция стриминга сверху? Это хорошо видно по сравнительному состоянию российского кино и сериального производства. Кино в его традиционной форме — в кризисе. Сериалы процветают и продаются на иностранные платформы. Не только из-за ковидных проблем: возможность использовать живую хлесткую лексику и очень аккуратно касаться всевозможных реалий современной жизни освободила волю шоураннеров, которые стали снимать просто классные, современные истории. Кинорежиссеры тоже не дрожат от страха, но внутренняя цензура и вызванное ею напряжение всё же чувствуются в каждом втором российском фильме.

Новые ограничения, если они будут приняты, формально вроде бы не должны повлиять на общий сериальный ландшафт: в самых популярных шоу последних лет — «Эпидемии», «Перевале Дятлова», «Беспринципных», «Вампирах Средней полосы» и прочих нет ничего особенно крамольного с точки зрения Роскомнадзора, кроме мата, конечно. Но это сейчас. Если есть молот, найдется и наковальня.

Автор — кинокритик, преподаватель, лауреат премии «Белый слон»

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