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Суд продлил домашний арест дезинсектору по делу об отравлении арбузом

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Пресненский суд Москвы продлил домашний арест до 10 декабря дезинсектору Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти пожилой женщины и ее внучки после отравления арбузом, купленным в магазине сети «Магнит». Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает пресс-служба суда.

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«Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена постановлением Пресненского суда Москвы до 10 декабря», — говорится в сообщении.

15 сентября Котову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). В тот же день суд отправил его в СИЗО на два месяца. Фигурант был заключен под стражу до 10 ноября, мера была смягчена — Котов был помещен под домашний арест.

В Москве 10 сентября три человека отравились, предположительно, после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Семью госпитализировали в больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка позднее скончались в реанимации.

13 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции — уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина. Спустя два дня экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв присутствуют этиленгликоль и «Цигатрин».

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