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Резкое похолодание со снегом ожидается в Белгородской области

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Жителей Белгородской области предупредили о резком похолодании. В ночь на 10 ноября в регионе выпадет до 1 мм снега.

Согласно прогнозам, в темное время суток температура упадет до –1 градуса. Об этом сообщает Bel.ru. В дневные часы потеплеет лишь до +4 градусов. Снегопад ожидается в отдельных районах Белгородской области.

На территории Белгорода снег не прогнозируется, однако в ночные часы возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха 10 ноября составит +2 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь на 10 ноября станет самой холодной за осенний сезон. Температура воздуха упадет до –2…–7 градусов.

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