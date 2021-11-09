Сельскохозяйственное производство снизилось в Удмуртии в 2021 году

Впервые за последние годы в Удмуртии снизилось сельскохозяйственное производство. О промежуточных итогах работы отрасли сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

По ее словам, только по зерновым культурам недобор урожая составил порядка 30% по сравнению с прошлым годом. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,5%. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Абрамова отметила, что при этом по итогам 2021 года ожидается индекс промышленного производства на уровне 100,4%.

С начала 2021 года объем продаж продукции сельского хозяйства Удмуртии в другие страны составил $4,39 млн. В 2020 году экспорт составлял $3,95 млн. В число новых экспортируемых товаров вошли мицелии шампиньонов, рапсовое масло и молочная сыворотка.