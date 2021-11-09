Режим повышенной готовности отменили в аэропорту Нижнего Новгорода

Режим повышенной готовности, введенный из-за скопления самолетов в нижегородском аэропорту Чкалов, отменили 8 ноября. Согласно информации на сайте мэрии областного центра, решение связано «с отправкой всех рейсов из аэропорта АО «МАНН» им. Чкалова в аэропорты города Москвы».

Из-за густого тумана 2 ноября в Нижнем Новгороде внепланово приземлились 40 самолетов 12 авиакомпаний, которые следовали в столицу. В аэропорту находились более 5 тыс. пассажиров, отмечает ИА «НьюсНН». Некоторым пришлось сидеть по семь-восемь часов в самолетах без еды и воды, из-за того, что воздушная гавань оказалась не готова к такому количеству рейсов. 18 человек обратились за медпомощью.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что региональные власти оказали содействие авиаперевозчикам, которые должны предоставить помощь застрявшим в аэропорту пассажирам. Кроме того, для обеспечения людей горячим питанием привлекли нижегородский бизнес.

«Мы оказали содействие авиакомпаниям, которые должны обеспечивать горячим питанием и расселением пассажиров, транспортом. Привлекли нижегородский бизнес для обеспечения горячего питания — для этого выделены соответствующие средства, но с последующим возмещением от авиакомпаний», — заявил глава региона.