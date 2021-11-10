Народному артисту России Виктору Сухорукову 10 ноября исполняется 70. Ныне он служит в Театре Вахтангова и, как там сообщили, свой юбилей встречает вдали от Москвы и многочисленных поклонников. Что ж, поздравим Виктора Ивановича заочно — наша любовь к нему неизменна на любых расстояниях.

И как театралу не любить человека, который сам себе театр, причем театр в единственном числе? Евгений Марчелли, худрук Театра Моссовета, признался нашему изданию, что спектакли Сухорукова он, скорее всего, снимет, потому что Виктора Ивановича нельзя заменить. Да, актер летом покинул Театр Моссовета, где прослужил 11 лет и который любовно называл «мой курятник». Такой вот он непоседа и путешественник. Говорил он про свой уход разное, но мы-то знаем: причиной тому — его неукротимый нрав и жажда творчества. Любит артист открывать для себя новое, засиделся он на одном, пусть и замечательном месте, вот и возгорелся жаждой новых пространств, лиц, впечатлений.

Теперь Виктор Иванович — штатный актер Театра Вахтангова, репетирует старого князя в «Войне и мире» Римаса Туминаса. На недавней премьере эту роль сыграл Евгений Князев. Фантастически сыграл. Кажется, лучше невозможно. Но Сухоруков-то знает, что это не так. Он всё может. Так что подождем, посмотрим. Мне почему-то кажется, что его Николай Андреевич Болконский будет... молодым. Не по возрасту, а по облику и мироощущению.

Сухоруков в свои годы — такой. Не случайно один из лучших его спектаклей последних лет — «Встречайте, мы уходим» на моссоветовской сцене — ни секунды не выглядит геронтологическим, хотя посвящен пожилым. Есть в этой постановке нечто, мешающее воспринять ее как рассказ о старости и сопутствующих ей немногих радостях и многочисленных трудностях. И это — Виктор Сухоруков, одним своим присутствием перекраивающий посыл пьесы.

Актеру в момент премьеры исполнилось 65, играл он 70-летнего, но выглядел непозволительно молодо — свеж, подтянут, голос звонкий, по сцене не ходит — летает. Больше 55 (при ярком свете) дать ему было невозможно, а в этом возрасте самое время развернуться во всю мощь жизненных сил. Вот его герой Мартин и развернулся. И не стариком оказался, а артистом, вдохновенно проживающим придуманные им самим роли — шпион под прикрытием, адвокат, мафиози, звезда Голливуда... А не понравятся кому-то эти фантазии, подобьют фантазеру глаз — не проблема. Синяк заживет, адреналин от проживаемой в кайф жизни останется. Хотелось ли зрителям дожить до такой «старости»? Еще как. «Спасибо, Сухоруков!» — кричали.

С публикой у Виктора Ивановича взаимная горячая любовь. В высказываниях относительно своих визави в зрительном зале он не жмется. «Для меня зритель — мое государство, моя партия, мой орден», — заявляет. Главным критерием успеха на театре считает посещаемость. Если зал заполняется, значит, всё в порядке, существует правильно. А актерам, по его мнению, всегда чего-то не хватает. Кажется, что в другом магазине продуктов больше, а соседняя улица чище.

Время от времени «соседней улицей» для Виктора Ивановича становится кинематограф — здесь посещаемость в силу технических особенностей в разы выше, чем в самом посещаемом театре. На счету актера десятки киноперсонажей, в том числе такая грандиозная роль, как император Павел Первый в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел». Но вот беда — для миллионов жителей огромной страны он был и остается братом Данилы Багрова из культовой дилогии Алексея Балабанова.

Этого бронебойного в своем отрицательном обаянии персонажа помнят, цитируют и, вспоминая его «За Севастополь ответите!», дивятся пророческой силе. Впрочем, беда ли, что браток Сухорукова стал узнаваем и любим? Других героев в лихих 90-х было мало, а этот нес мощный заряд оптимизма и умения не сдаваться в любых обстоятельствах — то, чего людям катастрофически не хватало.

Отрицательных персонажей у Сухорукова вообще в разы больше, чем положительных, но это от того, что режиссеры знают: в самом пропащем негодяе он найдет что-то притягательное. У Андрея Кончаловского в «Рае» артист сыграл Гиммлера, метко назвал своего героя «сладким людоедом» и буквально заворожил балетной походкой и артистичными пальцами. Сам Сухоруков утверждает, что может сыграть и подонка, и Господа Бога. Но где найти режиссера, который отважится на такой диапазон?

К своим 70 годам Виктор Иванович имеет и высокие звания, и почетные награды. Более того, сограждане чтут его, как героя, хотя золотой звезды у него нет. Зато в родном городе артиста Орехово-Зуево ему при жизни установлен бронзовый памятник. Узнав о таком увековечивании, Сухоруков поначалу посопротивлялся, но в итоге подумал: а почему бы и нет? Решил, что памятник будет некой точкой, вокруг которой станут собираться люди, возможно, и не сильно доброжелательные. «Они, конечно же, что-нибудь мне натрут. А может быть, и оторвут. И, скорее всего, напишут. Причем не факт, что ласковое», — делился он сомнениями с «Известиями».

Пусть пишут разные слова, дорогой Виктор Иванович. Это свидетельствует только об одном: к Вам и Вашим героям народ неравнодушен, а это значит, что Вы, как и любимый Вами до отказа заполненный театр, правильно существуете.

Автор — доктор искусствоведения, профессор, редактор отдела культуры газеты «Известия»

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