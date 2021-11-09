В Еврокомиссии рассказали об обсуждении поправок к санкциям в отношении Минска

Совет ЕС продолжает обсуждать поправки к ограничениям против Белоруссии, чтобы адаптировать санкции к новым угрозам со стороны Минска. Об этом во вторник, 9 ноября, заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.

Евросоюз продолжает действовать поступательно, исходя из заключений Совета ЕС от 12 октября, отметили в ЕК.

«Мы непрерывно отслеживаем постоянно ухудшающуюся ситуацию с правами человека в стране и будем соответствующе реагировать. Совет продолжает обсуждать поправки к ограничительным мерам в адрес Белоруссии, с тем чтобы адаптировать их к новым угрозам, которые исходят от режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, включая попустительство нелегальной миграции», — указали в пресс-службе.

При этом на вопросы «Известий», сформулирован ли уже пятый пакет санкций в отношении Минска, каких компаний он коснется и когда будет принят, в Еврокомиссии конкретных ответов не дали.

«Как обычно это происходит с санкциями, страны-члены принимают решение единогласно в ходе закрытых обсуждений, которые мы публично не комментируем», — добавили в ЕК.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что миграционные кризисы в Европе возникают из-за отсутствия внешних границ, которые ЕС так и не создал. По его словам, безответственное отношение Евросоюза к миграционной политике и политике безопасности ставит под угрозу также жизни беженцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на ответственность Запада в обострении ситуации на польско-белорусской границе. Она заявила, что именно Запад спровоцировал кризис своими действиями на Ближнем Востоке.

Лукашенко заявил, что борьба против мигрантов на границе с Польшей с использованием танков является шантажом. Он также подчеркнул, что браться за оружие в современном мире, тем более в центре Европы, «смерти подобно».