Адвокат назвал единственный ненаказуемый способ самообороны

Член адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго назвал единственный способ самообороны, за который пострадавшая сторона не попадает под уголовную ответственность.

В беседе с Lenta.ru во вторник, 9 ноября, он пояснил, что во время нападения лучше всего спасаться бегством. Корчаго объяснил, что по закону, если угрожает опасность, можно защищаться любыми доступными способами, но на практике защищавшиеся люди часто сами становятся фигурантами дел, если нападавшие получали телесные повреждения или умирали.

«Если что-то угрожает вашей жизни, жизни вашего ребенка, вы вправе применять любые средства самообороны, даже травматическое оружие, соблюдая при этом правила пользования. В любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым обвиняемым, чем мертвым потерпевшим», — отметил правозащитник.

Специалист по самообороне Максим Шрамков считает, что грань между самозащитой и уголовно наказуемым деянием минимальна. При вынесении вердикта обвинители сразу обратят внимание на миллион тонкостей: точно ли была угроза жизни и можно ли было выйти из ситуации по-другому, пишет сайт kp.ru.

Он отметил, что в темное время суток лучше всего иметь при себе шокер и перцовый баллончик, который имеет наименьшую возможность нанесения телесных повреждений, отмечает телеканал «360». Он также рекомендовал не спешить вступаться на улице за незнакомцев.

В сентябре суд в Тверской области оправдал Александра Зобенкова, который в процессе самообороны смертельно ранил троих человек. Защищаясь, Александр смертельно ранил ножом троих налетчиков. В итоге ему грозил срок в 18 лет.

Правосудие признало, что Александр Зобенков действовал в рамках самообороны, его освободили в зале суда.