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Бульвар с разными климатическими зонами обустроят в Ставрополе

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Все природно-климатические зоны России объединят в одном бульваре в Ставрополе. Строительство начнется в 2022 году.

Бульвар расположится на улице Ивана Щипакина на юго-западе города. Ширина парковой зоны составит 20 м, она будет с двух сторон ограничена проезжей частью. Об этом пишет NewsTracker. Авторы концепции предложили реализовать идею природного парка России и объединить черты всех климатических зон.

На бульваре будут представлены степи, лесостепи, пустыни, полупустыни, тундра и тайга. Подчеркнуть различие создатели парка планируют не только с помощью растений, но и малых архитектурных форм.

Кроме того, в парке предусмотрят точки бесплатного доступа в интернет, места для зарядки мобильных устройств, а также систему видеонаблюдения.

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