Экс-глава Европарламента Шульц заявил о важности СП-2 для России и Европы

Трубопровод «Северный поток – 2» (СП-2) имеет важное стратегическое значение для России и Европы. Об этом во вторник, 9 ноября, в интервью «Известиям» рассказал экс-глава Европарламента, депутат бундестага и бывший кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц.

Шульц высказал мнение, что СП-2 будет способствовать сотрудничеству России и Европы. А также укрепит энергетическую безопасность Евросоюза.

«Северный поток – 2» — это не просто российско-германский проект, а российско-европейский. Он очень важен и должен быть запущен», — сказал Шульц.

Ранее в этот день депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года.

При этом немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.

Клаус Эрнст также назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.

Накануне экономист Алексей Коренев заявил, что союзникам в ЕС необходимо оперативно принять решение о сертификации «Северного потока – 2»,так как запас прочности энергетической системы союза находится на пределе, несмотря на то что Россия выразила готовность увеличить прокачку газа в ЕС на 54%.

7 ноября премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для ФРГ в преддверии холодной зимы. По его словам, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.