В Петербурге локализовали крупный пожар на складе

В Санкт-Петербурге локализовали пожар в складском здании. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в своем Telegram-канале во вторник, 9 ноября.

Возгорание было локализовано в 16:40.

Информация о пожаре в строящемся складском здании, расположенном на Ленсоветовской дороге, поступила в 13:40, пишет Life.ru. Пожар произошел в одноэтажном складском строящемся здании размером 100x200 м на площади 2 тыс. кв. м, сообщает телеканал «Звезда».

На месте работает лаборатория для замера вредных веществ в воздухе. В борьбе с огнем участвуют от МЧС 19 единиц техники и 75 человек. В 14:09 ранг пожара был повышен до №2, а в 15:19 — до № 3. Позднее его понизили до №1-Бис, отмечает REGNUM.

В ходе тушения склада произошло частичное обрушение. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожарные заранее были выведены из здания.

Информации о пострадавших не поступало, сообщает телеканал «360». По предварительным данным, в зоне пожара есть бочки с горючей жидкостью.

Общая площадь горящего здания составляет 54 тыс. кв. м, оно принадлежит ООО «Русич-Шушары». Прокуратура Пушкинского района по факту пожара организовала проверку.