В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе выросла до 2 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе выросла до 2 тыс. кв. м

2021-11-09 17:36:06

2021-11-09 17:36:06

2021-11-09 17:36:06

2021-11-09 17:36:06

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