Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Общество
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Мир
В Австрии назвали отправку мигрантов к границе Белоруссии нарушением прав человека
Общество
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
Общество
Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Авто
Доля автомобилей с автоматом на российском рынке достигла 66%
Мир
Президент Чехии поручил сформировать новый кабмин
Авто
Первый «пешеходный переход будущего» появился в Москве
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Работодателям в Португалии запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через «Госуслуги»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура РФ поддержала внесение на портале «Госуслуг» возможности записи на свидания в тюрьмах. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил представитель ведомства Антон Давыдов на заседании Совета Федерации.

Трудные будни: заключенным разрешат производить больше товаров
Инициатива сенаторов позволит дополнительно трудоустроить около 2,5 тыс. осужденных в год

«Что касатся введения на портале «Госуслуг» электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале», — сказал он.

Давыдов отметил, что в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что система записи на свидания через портал может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году.

Давыдов также предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными — например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких.

«Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом», — заключил он.

5 мая в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманным условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.

В частности, предлагается расширить перечень дополнительных платных услуг и предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчету.

Также в местах лишения свободы планируют увеличить число свиданий и телефонных разговоров осужденных с родственниками, а также посылок. Также предусмотрено расширение перечня разрешенных вещей, предметов и продуктов питания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021