Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через «Госуслуги»

Генпрокуратура РФ поддержала внесение на портале «Госуслуг» возможности записи на свидания в тюрьмах. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил представитель ведомства Антон Давыдов на заседании Совета Федерации.

«Что касатся введения на портале «Госуслуг» электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале», — сказал он.

Давыдов отметил, что в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что система записи на свидания через портал может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году.

Давыдов также предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными — например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких.

«Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом», — заключил он.

5 мая в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманным условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.

В частности, предлагается расширить перечень дополнительных платных услуг и предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчету.

Также в местах лишения свободы планируют увеличить число свиданий и телефонных разговоров осужденных с родственниками, а также посылок. Также предусмотрено расширение перечня разрешенных вещей, предметов и продуктов питания.