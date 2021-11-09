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Суд арестовал подозреваемого в организации преступной группы Бабаева

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца предпринимателя Карима Бабаева, подозреваемого в организации преступного сообщества в Ростовской области. Об этом 9 ноября сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов области.

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«Ленинским районным судом избрана мера пресечения Кариму Бабаеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания»,— говорится в сообщении.

Бизнесмена задержали ранее во вторник. Уголовное дело об организации преступного сообщества было возбуждено в отношении семи человек, среди которых, помимо Бабаева, его родственники, а также бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. 13 апреля суд арестовал Борзенко и других фигурантов дела на два месяца. Бабаев скрылся.

В конце апреля в Аксайском районе Ростовской области прошли массовые проверки рынков на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 «Дон». В результате выяснилось, что почти все они работали незаконно. В июне земельные участки, на которых находились торговые объекты, перевели из частной в государственную собственность. В данный момент действует запрет на работу предпринимателей на территории.

Так, по данным следствия, участники преступной группы нелегально завладели девятью земельными участками под рынками, входившими в состав фонда земель Аксайского района. Общая площадь земель составила около 35 га, а кадастровая стоимость — порядка 452,6 млн рублей. На этих участках была организована незаконная предпринимательская деятельность, в ходе которой Бабаев и его подельники получили незаконный доход в размере не менее 236 млн рублей.

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