В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией «нормандского процесса»

Украине перед организацией новой встречи в «нормандском формате» стоит выполнить постановления, выработанные в ходе предыдущего аналогичного саммита. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия тормозит «нормандский процесс».

«Хочется отметить, что все предыдущие постановления «нормандской четверки» не выполнялись Украиной. Первое, что нужно сделать, это подвести итоги уже ранее проделанной работы и определиться с теми постановлениями, которые ранее были приняты. Ставить абсолютно новую повестку без решения старой — это как бы ошибочно», — подчеркнул парламентарий в беседе с Pravda.Ru.

Чепа отметил, что в России ведут последовательную работу по реализации решений, принятых в ходе предыдущих встреч в «нормандском формате».

«И сегодня мы готовы продолжать, естественно, участие в этом формате. Но к его проведению нужно тщательно подготовиться. В соответствии с этим мы и дали наши предложения, на которые сегодня не получили никаких ответов», — сказал парламентарий.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в «пустом постановочном мероприятии», комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «торможении» Россией подготовки встречи «нормандского формата», пишет Life.Ru.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам в нормандском формате. По его словам, для их продолжения нужно заранее подготовить совместный документ.

В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» 11 ноября не состоится. Дата встречи не определена, хотя глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу именно 11 ноября.

7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате». В этот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом.

В октябре Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» необходима подготовка фундамента. Он обратил внимание, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

14 октября Лавров рассказал о перспективах «нормандского формата». По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.