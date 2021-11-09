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Украинцев предупредили о катастрофе из-за роста цен на энергетику

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Сложная энергетическая ситуация на Украине приведет к обвалу экономики страны. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

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«Чем это всё закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею в виду, что это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам», — объяснил эксперт на пресс-конференции.

По его словам, ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика страны основывается на дешевом электричестве.

Специалист подчеркнул, что за нынешний кризис ответственно государство. Он обвинил украинское правительство в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс страны.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

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