В Австрии назвали отправку мигрантов к границе Белоруссии нарушением прав человека

Ввоз и якобы дальнейшая отправка властями Белоруссии мигрантов к границе являются «нарушением прав человека и шантажом». Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

Линхарт в своей речи охарактеризовал подход Белоруссии к ввозу людей и отправке их к границе как «нарушение прав человека и шантаж», приводит его слова агентство APA. Министр отметил, что Австрия в сложившейся ситуации полностью солидарна с Польшей и Литвой.

«Мы, как Европейский союз, должны объединиться и решительно защищаться. Это также будет включать адресные меры против виновных в Минске», — заявил Линхарт.

Глава МИД Австрии также отметил, что ЕС должен предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники «тоталитарного режима» в Белоруссии.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба против мигрантов на границе с Польшей с использованием танков является шантажом. Он также подчеркнул, что браться за оружие в современном мире, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что миграционные кризисы в Европе возникают из-за отсутствия внешних границ, которые ЕС так и не создал. По его словам, безответственное отношение Евросоюза к миграционной политике и политике безопасности ставит под угрозу также жизни беженцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на ответственность Запада в обострении ситуации на польско-белорусской границе. Она заявила, что именно Запад спровоцировал кризис своими действиями на Ближнем Востоке.