Стремительное похолодание прогнозируют в Рязанской области

МЧС предупредило жителей Рязанской области о резком похолодании. В регионе не исключены чрезвычайные происшествия из-за обледенения.

Согласно прогнозам, в ближайшие часы температура опустится ниже 0 градусов. 10 ноября в Рязанской области похолодает до –3 градусов. На дорогах ожидается гололедица, пишет 62INFO.RU.

Жителям региона напоминают, что на скользкой дороге возрастает риск ДТП, а также травмирования пешеходов. Кроме того, из-за обледенения не исключается обрыв проводов.

Ранее к ухудшению погодных условий подготовились городские службы Москвы. Проводится непрерывный мониторинг опасных участков дорог, при необходимости рабочие проведут противогололедную обработку.