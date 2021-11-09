В Белоруссии ответили на приостановку Евросоюзом упрощенной выдачи виз

Белоруссия рассматривает решение Евросоюза по приостановке упрощенной выдаче виз официальным лицам как еще один шаг, который отдаляет республику и ЕС. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил «Известиям» глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных.

«Мы рассматриваем это решение как еще один шаг Евросоюза, который отдаляет Республику Беларусь и ЕС и усложняет наши взаимоотношения. Мы являемся противниками поспешных действий, поэтому, вне всякого сомнения, мы должны проанализировать эту ситуацию», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что во внешней политике Белоруссия всегда применяет принцип взаимности.

Ранее в этот день стало известно, что ЕС временно приостановил действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии. В заявлении подчеркивается, что решение не отразится на обычных гражданах страны — они будут пользоваться теми же льготами, что и раньше.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва, в свою очередь, ранее объявила о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. В свою очередь, пресс-секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер призвал страны ЕС принять ответственность за мигрантов на белорусско-польской границе.

Как отметил в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, миграционные кризисы в Европе, в том числе тот, что сейчас наблюдается на границе с Белоруссией, возникают из-за отсутствия внешних границ, которые ЕС так и не создал.

При этом заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин подчеркнул, что ситуация с мигрантами нагнетается европейской стороной. По его словам, это также не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики.