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Почти сотню жилых домов снесут в Уфе из-за строительства Восточного выезда

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Начальник управления мэрии Уфы по ремонту и строительству Константин Паппе рассказал о том, что 95 частных жилых домов на месте будущей дороги к путепроводу Восточного выезда начнут сносить в следующем году. Здания и земельные участки под ними будут изъяты под муниципальные нужды.

Строительство путепровода разделено на четыре этапа, передает «МедиаКорСеть». В первую очередь произойдет снос частных домов по улице Комсомольской на участке до имеющегося путепровода через проспект Салавата Юлаева. Второй, самый важный этап пройдет от проспекта Салавата Юлаева до западного портала стройки Восточного выезда и затянется на год, с 2022 по 2023 год.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров ранее рассказал, что Восточный выезд в Уфе могут сдать на несколько месяцев раньше срока.

«Плановая сдача в сентябре 2023 года, но ведем сейчас переговоры с подрядчиком о том, что это можно немножко ускорить и сдать на несколько месяцев раньше. Возможно, будет подписано соглашение о том, что проект будет признан приоритетным инвестиционным проектом», — сообщил телеканалу UTV Андрей Назаров. Был отмечен высокий темп и качество строительных работ.

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