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В МЧС предупредили об угрозе обрушения горящего склада в Петербурге

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Горящий в Санкт-Петербурге складской комплекс может обрушиться. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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«Здание сложной планировки, существует угроза обрушения. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности», — приводит слова ведомства ТАСС.

Отмечается, что группировка на тушении пожара увеличена с 54 до 110 человек. Также работает лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.

Пожар на строящемся складском комплексе начался ранее в этот день. Информация о возгорании поступила в 13:40. Позже представители МЧС сообщили о том, что площадь пожара выросла с 500 кв. м до 2 тыс. кв. м. В настоящее время ранг пожара повышен до третьей категории сложности.

По предварительным данным, в зоне пожара есть бочки с горючей жидкостью. По факту возгорания в складских помещениях проверку начала прокуратура Петербурга.

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