Уфа обошла Москву по самым высокооплачиваемым вакансиям в ноябре

Самые высокооплачиваемые вакансии ноября 2021 года оказались у работодателей в Уфе, столица Башкирии обошла Москву. Это следует из анализа сервиса по поиску работы SuperJob, поступившего в распоряжение «Известий».

Специалисты изучили 110 тыс. вакансий в крупнейших городах страны.

Так, главный инженер, которого ищут на работу в нефтегазовую компанию в Уфе, будет зарабатывать 500 тыс. рублей в месяц. Сотруднику предстоит обеспечить выполнение плановых показателей по добыче нефти и газа, а также по сбыту нефтепродуктов. Компания обещает социальные выплаты и ДМС, компенсацию жилья для переезжающих.

430 тыс. рублей предлагают для руководителя проектов в лизинговую компанию в Москве. Кандидатам обещают квартальные и годовые премии, три дополнительных отпускных дня в году и расширенный социальный пакет льгот и компенсаций. Среди задач — пересмотр текущих продуктов компании, внедрение новых IT-систем. От кандидата ожидают релевантный опыт от трех лет и высшее техническое образование.

В топ высокооплачиваемых вакансий ноября вошли вакансии разработчиков, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж и закупок.

В Волгограде и Новосибирске руководителям в сфере управления персоналом предлагают 150 тыс. рублей. Среди интересных по уровню дохода вакансий руководителей — вакансия директора онлайн-школы в Санкт-Петербурге с зарплатой до 200 тыс. в месяц, директора сети ресторанов в Казани с окладом до 150 тыс. рублей в месяц, директора автотранспортного предприятия в Самаре, куда приглашают работать на 150 тыс. рублей в месяц и руководителя сельскохозяйственного предприятия в Омске с зарплатой 100 тыс. рублей.

В Красноярске, Самаре, Челябинске хорошие зарплаты предлагают медикам — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Размер зависит от опыта и квалификации врача.

В Ростове-на-Дону и Казани среди лучших по оплате оказались специальности в сфере маркетинга и PR.

8 ноября вакансия бэк-энд-разработчика стала одной из самых высокооплачиваемых вакансий с удаленной работой в ноябре 2021 года. Кандидат должен иметь опыт в коммерческой и клиентской разработке, написания Unit-тестов и проектирования крупных архитектур баз данных, знание SQL и ООП, владение Golang и умение писать поддерживаемый код. Ему предлагают до 300 тыс. рублей ежемесячно.