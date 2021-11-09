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Опубликовано видео допроса насмерть сбившего сотрудника СОБРа мужчины

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В распоряжении «Известий» появилось видео допроса с предполагаемым виновником гибели сотрудника Росгвардии во время спецоперации в Петербурге.

На видео 38-летний задержанный заявил, что частично признает вину в мошенничестве.

«Как сказать, даже не знаю… По каким-то денежным махинациям [задержан]», — сказал он.

Он отметил, что не подозревал, что участвует в афере и работал курьером. По словам мужчины, также ему «сказали», что он задавил росгвардейца при задержании. Сам наезд на видео он не прокомментировал.

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Помимо этого, на видео запечатлены еще двое подозреваемых в мошенничестве — мужчина и женщина.

Инцидент произошел утром 9 ноября во время проведения полицейской операции по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. Речь идет о мошенниках, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, к примеру, в ДТП.

Во время поимки одного из них водитель автомобиля Fiat Ducato совершил наезд на сотрудника Росгвардии, в результате чего он погиб от полученных травм.

После наезда на сотрудника злоумышленник скрылся. Для его задержания был объявлен план операции «Перехват». Менее чем через час автомобиль с водителем был блокирован полицейскими. Подозреваемого задержали, он был доставлен в полицию.

Как рассказали в Росгвардии, погибший сотрудник — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит»,подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Он посмертно может быть награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении ответственной задачи.

По факту гибели сотрудника СОБРа Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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