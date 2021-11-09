В ЦИК назвали неадекватным поведение задержанного депутата Бондаренко

Задержание депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко может быть связано с его «неадекватным» и «провокационным» поведением на избирательном участке в ходе прошедших выборов в Госдуму. Об этом 9 ноября заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Курдюмов.

«Вел он себя, конечно, неадекватно на избирательных участках, постоянно занимался провокациями. Довел председателя [избирательной] комиссии в Саратове практически до инфаркта, человека увезли на «скорой». Занимался чистым хулиганством», — сказал Курдюмов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, решение задержать Бондаренко является правильным.

Кроме того, член ЦИК рассказал, что являлся свидетелем вызывающего поведения депутата и в других местах.

«Он всегда ведет себя очень ярко, всегда привлекает к себе внимание, всегда, так сказать, на острие. Он всегда снимает всё на телефон, у него такая блогерская история. И всегда он в протесте ко всему», — отметил Курдюмов.

О задержании Бондаренко стало известно ранее во вторник, об этом сообщил сам депутат. По его утверждениям, действия полиции незаконны и его задержали под надуманными предлогами.

Ранее, 17 сентября, депутат облдумы Юлия Литневская рассказала, что Бондаренко устроил провокацию, которая привела к вызову скорой помощи председателю участка. Литневская рассказала, что депутат требовал документы с персональными данными, давил на председателя, кричал, а также фотографировал персональные данные.