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Эксперты рассказали о способе мошенников украсть недвижимость

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Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Владимир Бирюков рассказал, как мошенники могут незаконно завладеть жилплощадью.

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В беседе с aif.ru во вторник, 9 ноября, специалист пояснил, что мошенники могут воспользоваться утерянным документом, удостоверяющим личность, или документами на квартиру, чтобы незаконно составить доверенность и по ней совершить сделку, которая лишит владельца прав на жилплощадь.

Как отмечает эксперт, предотвратить это можно. Необходимо в Единый государственный реестр недвижимости внести запись о невозможности госрегистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.

Кроме того, чтобы завладеть недвижимостью, мошенники могут использовать фальшивую электронную подпись: злоумышленники могут онлайн подать документы на перерегистрацию прав собственности на жилье с помощью такой подписи. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо проверить, указана ли в ЕГРН актуальная электронная подпись. Когда в Росреестр поступают документы на перерегистрацию прав собственности, владельца жилья всегда уведомляют об этом письмом на почту. Если человек получил такое сообщение, но он не подавал документов, то следует обратиться в Росреестр и заявить об отмене сделки.

Также аферисты встречаются среди риелторов, чьими жертвами чаще всего становятся пожилые собственники жилья или люди, у которых есть проблемы со здоровьем. Как пояснил юрист юридического консалтингового центра Александр Петров, таких граждан могут просто запугать злоумышленники и вынудить подписать любой договор.

Отмечается, что также человек может купить квартиру у афериста, при этом не зная об этом, отмечает «Москва 24». В этой связи эксперты советуют перед покупкой жилья заказать выписку из ЕГРН о главных характеристиках и зарегистрированных правах на приобретаемый объект недвижимости. Выписку можно запросить в МФЦ или на официальном сайте Росреестра. Следует удостовериться, совпадает ли в выписке ЕГРН и в паспорте ФИО продавца, а также нет ли у жилья других собственников. Если потенциальный продавец владеет только долей, то за осуществлением государственной регистрации перехода права нужно обратиться всем собственникам недвижимости.

Помимо этого, стоит проверить, не принадлежат ли права полностью или частично ребенку. В том случае, если это так, продавец должен предоставить разрешение органов опеки и попечительства на продажу объекта недвижимости. Также специалисты советуют заказать и выписку о переходе прав на объект недвижимости.

В конце октября эксперты рассказали о законодательных изменениях в недвижимости в 2022 году.

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