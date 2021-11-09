Первый «пешеходный переход будущего» появился в Москве

В Москве появился первый «пешеходный переход будущего» iCrosswalk. Об этом 9 ноября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«iCrosswalk — это проект акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы». Мы уже протестировали его и узнали, что вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении пешехода к переходу система считывает траекторию движения человека. Если он собирается перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью «Пропустите пешехода» и подсветка перехода. В вечернее время работает проекция дорожной разметки.

В ведомстве подчеркнули, что новая система может распознавать взрослого человека, ребенка, а также домашних животных. Кроме того, система способна считать количество машин и пешеходов с разбивкой по времени суток, что может помочь при аналитике дорожного движения.

Российская Госавтоинспекция 15 сентября предупредила водителей об опасности, которой подвергают себя пешеходы, не использующие светоотражающие элементы (фликеры).

Светоотражающие элементы можно носить на одежде (шапки, куртки, брюки или обувь), прикреплять к рюкзакам, детским коляскам, роликам, санкам, самокатам и велосипедам. Также разрешается носить на руках особые браслеты и повязки со световозвращающими элементами.