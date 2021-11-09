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Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в Почепе

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В городе Почеп Брянской области произошел пожар, в результате которого погибла 87-летняя местная жительница. Причину возникновения огня сейчас выясняют эксперты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила в ведомство около четырех утра 9 ноября. Горел дом на улице Толстого. Полностью ликвидировать пожар удалось в половине пятого утра.

Издание NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местных жителей уточняет, что в результате произошедшего погибла 87-летняя женщина. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В МЧС подчеркивают, что с понижением температуры воздуха участились случаи возгораний в жилом секторе, также возросло число погибших при пожарах. Жителей и гостей региона просят соблюдать требования пожарной безопасности, не пользоваться приборами, изготовленными кустарным способом, и не оставлять детей одних дома.

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