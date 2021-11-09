В Киеве назвали «ласковую украинизацию» основой закона о госязыке

Уполномоченный по защите украинского языка Украины Тарас Креминь 9 ноября сообщил в беседе с изданием Segodnya.ua, что в основе закона о госязыке лежит «ласковая украинизация».

Задача украинского государства — создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно, утверждает Креминь. Если люди будут общаться свободно, то они смогут получать образовательные, информационные, медицинские и государственные услуги, добавил он.

3 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык руськой мовой.

6 августа украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», так как это якобы его «исторически правильное название». Кроме того, по ее мнению, Россию следует называть Московией.

Комментируя запреты на использование русского языка на Украине, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в январе заявил, что такие ограничения являются проявлением власти «вооруженных отморозков».

По его словам, доля русскоговорящего населения на Украине достигает 70%, из которых половина плохо знает украинский язык.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов 17 января жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Кроме того, народный депутат VI созыва Кирилл Куликов подверг критике методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).