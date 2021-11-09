Благоустройство Гвардейского сквера стартовало в Рязани

Рабочие приступили к благоустройству Гвардейского сквера в Рязани. Облагородить территорию решили жители города.

Согласно проекту, на территории сквера появятся пешеходные дорожки, будут установлены лавочки и урны. Кроме того, рабочие проведут озеленение. Рязанцы поддержали предложение о создании детских и спортивных зон, пишет РИА «7 новостей».

«Благоустройство Гвардейского сквера — это амбициозный и сложный проект, предстоит очень большой объем работ. Но рязанцы захотели преобразить это пространство, и мы поддерживаем эту инициативу. Взялись за проект и реализуем всё намеченное», — сказала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

На данный момент рабочие удаляют дикорастущую поросль и вывозят мусор с территории сквера. Власти города обсудят с ресурсоснабжающими организациями, как выполнить все этапы благоустройства.