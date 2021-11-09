В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе выросла до 2 тыс. кв. м

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга горит строящийся складской комплекс. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в 13:40. На тушение пожара было отправлено 40 спасателей и 11 единиц техники.

Позже представители МЧС сообщили о том, что площадь пожара выросла с 500 кв. м до 2 тыс. кв. м. В настоящее время ранг пожара повышен до третьей категории сложности.

По предварительным данным, в зоне пожара есть бочки с горючей жидкостью. По факту возгорания в складских помещениях проверку начала прокуратура Петербурга.

«В настоящее время надзорным ведомством проводятся необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации помещения», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 ноября, в Подмосковье в городском округе Коломна загорелся склад с елочными игрушками. Площадь возгорания составила 500 кв. м. К тушению были привлечены 55 человек и 16 единиц техники.