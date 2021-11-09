«Аэрофлот» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» поддерживает введение системы QR-кодов для посадки на борт самолета, но в то же время выступает против данного требования при покупке билетов. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 9 ноября заявил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

Так, по его словам, использование кодов для приобретения авиабилетов вряд ли удастся обеспечить с технической точки зрения.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, так как человек должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. Если же такие ограничения вводятся при посадке — это совершенно нормально. Конечно, с соответствующим программным обеспечением мы сумеем проверить наличие QR-кода и срока прививки, но всё равно ставить его на приобретение билета ни в коем случае нельзя», — сказал Полубояринов.

В этом месяце в двух российских регионах сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке в самолет на рейсы внутри региона, а в Хабаровском крае QR-коды с декабря будут необходимы в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Ранее во вторник сообщалось, что в России снимаются ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

9 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ снимет введенные из-за COVID-19 ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами восстановлено в полном объеме.

27 августа было возобновлено авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.