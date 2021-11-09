В МВД подтвердили задержание возможного виновника гибели сотрудника СОБРа

В МВД Санкт-Петербурга подтвердили задержание предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии, а также двоих его подельников, подозреваемых в мошенничестве. Об этом 9 ноября сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Утром 9 ноября сотрудники Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга при поддержке Росгвардии в районе Пулковского шоссе проводили операцию по задержанию предполагаемого участника организованной группы, занимающейся «телефонным» мошенничеством Fiat Ducato. Микроавтобус блокировали бойцы Росгвардии. При попытке задержания водитель совершил наезд на одного из них, причинив смертельные травмы, после чего скрылся. Для его задержания был объявлен план операции «Перехват». Менее чем через час автомобиль с водителем был блокирован полицейскими неподалеку от АЗС у города Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги.

Как рассказали в Росгвардии, погибший сотрудник — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Он посмертно может быть награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении ответственной задачи.

По факту гибели сотрудника СОБРа Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».