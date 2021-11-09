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Подпольный табачный цех ликвидировали в Ростове-на-Дону

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Незаконное производство сигарет выявили в складских помещениях в Ростове-на-Дону. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 15 т табачного сырья и порядка 1 млн заготовок пачек будущей продукции.

По данным Южного таможенного управления, годовой оборот производства составлял порядка 300 млн рублей. Об этом пишет RostovGazeta. В складских помещениях обнаружены две технологические линии по изготовлению контрафактной табачной продукции под известными марками. Изъято 300 тыс. готовых пачек сигарет.

Организатор табачного цеха взят под арест.

В октябре сотрудники ФСБ и Псковской таможни не пустили в Россию партию сигарет стоимостью 9 млн рублей из Белоруссии. Грузовик с продукцией остановили на пункте контроля «Долосцы», по документам транспортное средство было порожним.

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